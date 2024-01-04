На севере Омской области из-за падения давления начали ограничивать газоснабжение

В регионе температура воздуха составляет минус 30 градусов

ОМСК, 4 января. /ТАСС/. Газоснабжение частных домов в Тарском районе на севере Омской области начали ограничивать из-за падения давления в газопроводе после 30-градусных морозов. Об этом сообщили в администрации муниципалитета.

"По информации (заявке) открытого акционерного общества "Тевризнефтегаз" (эксплуатирует месторождение - прим. ТАСС) в связи с аварийной ситуацией, возникшей из-за падения рабочего давления в межпоселковом газопроводе Тевриз-Знаменское-Тара, с 4 января 2024 года будет производиться отключение от газоснабжения абонентов индивидуальных домовладений на территории Тарского муниципального района", - сказано в сообщении. В администрации уведомили население о необходимости перехода на резервные источники теплоснабжения и приготовления пищи.

Проблемы с газоснабжением начались в Тарском, Тевризском и Знаменском района, которые обеспечивает газом Тевризское газоконденсатное месторождение, еще зимой 2019 года. В 2021 году на месторождении была отремонтирована одна из скважин. Это должно было обеспечить гарантированное газоснабжение, но в сильные морозы из-за возрастающего потребления газа давление в газопроводе продолжает снижаться. Решить эту проблему должно строительство в Таре магистрального газопровода, которое планируется завершить в 2025 году.

В начале декабря на севере области уже ограничивали подачу газа в 30 многоквартирных и 536 частных домов в Тарском, Тевризском и Знаменском районах, в которых есть альтернативные источники тепла. В конце декабря было восстановлено. 2 января в Омскую область после аномального потепления пришли морозы. В северной части региона температура опустилась до минус 30 градусов. Похолодание продлится минимум до 7 января.