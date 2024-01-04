В Томске в январе начнется строительство мусоросортировочного комплекса

Ввод комплекса позволит сортировать 76% отходов региона

ТОМСК, 4 января. /ТАСС/. Строительство автоматизированного мусоросортировочного комплекса в Томской области начнется в январе 2024 года, планируется построить его в максимально сжатые сроки. Ввод комплекса позволит сортировать 76% отходов региона, из которых почти половина будет отправляться на переработку, рассказал ТАСС гендиректор ООО "Томская региональная концессионная компания" Дмитрий Митасов.

"В январе мы планируем приступить к основному этапу строительно-монтажных работ. У нас очень амбициозные цели - построить объект в максимально сжатые сроки. Уверен, у нас все получится, так как проектом предусмотрены быстровозводимые здания и сооружения комплектной поставки заводского исполнения. Работы по сборке зданий и сооружений могут вестись на нескольких участках одновременно, а основное технологическое оборудование для КПО "Сибирь" находится на завершающей стадии производства", - сказал Митасов.

Он добавил, что первые партии оборудования уже отгружены на складские площадки в Москве. По условиям контракта комплекс должен быть сдан до 1 ноября 2024 года.

Ранее Митасов сообщал ТАСС, что мусоросортировочный комплекс мощностью до 250 тыс. тонн отходов в год планируют построить в Томской области в 2024 году. Соответствующее концессионное соглашение было заключено между департаментом природных ресурсов и охраны окружающей среды региона и ООО "Томская региональная концессионная компания". Это позволит обрабатывать 76% отходов региона, из которых почти половина будет отправляться на переработку.

Картон и бумага будут перерабатываться в городах Кемерове и Бийске, полиэтилен - на заводе в Омске, ПЭТ - в Новосибирске, Челябинске и Гусь-Хрустальном. Металлы и стекло - также в Новосибирске. В Томске будут перерабатывать органику в технический грунт, который можно использовать для пересыпки и рекультивации мусорных полигонов, в качестве наполнителя для отработанных карьеров, образованных, в том числе, при добыче полезных ископаемых, а также в строительной отрасли и сельском хозяйстве.