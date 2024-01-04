В Кузбассе из-за резкого похолодания ввели режим повышенной готовности

Он будет действовать до 9 января

КЕМЕРОВО, 4 января. /ТАСС/. Режим повышенной готовности введен в Кемеровской области до конца новогодних праздников в связи с резким похолоданием до минус 29 градусов. Постановление опубликовано на сайте правительства региона.

"Ввести <…> на территории Кемеровской области - Кузбасса для органов управления и сил единой государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций Кемеровской области - Кузбасса режим функционирования "Повышенная готовность", - сказано в документе. Уточняется, что режим будет действовать до 9 января.

В регионе ожидаются снегопады, метели и усиление ветра до 28 м/с. По данным гидрометцентра, 4 января на территории Кузбасса температура воздуха составляет минус 26 градусов, ночью столбики термометра опустятся до минус 31 градуса.