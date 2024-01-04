В Подмосковье зафиксировали температуру в почти минус 32 градуса

В ночь на 5 января в Москве столбики термометров могут опуститься до минус 23 градусов, в Подмосковье - до минус 26 градусов

МОСКВА, 4 января. /ТАСС/. Столбики термометров ночью опускались в московском регионе почти до минус 32 градусов. Такие данные сообщает Гидрометцентр России.

Самой холодной ночь с 3 на 4 января выдалась в Клину, где метеостанция зафиксировала минус 31,9 градуса. Температура почти не изменилась в утренние часы: в 09:00 мск там столбики термометров показывали 31,5 градуса ниже нуля. До минус 31,1 градуса опускалась температура в Дмитрове. На главной метеостанции столицы в ВДНХ ночью фиксировалось минус 26,4 градуса. А теплее всего было в центре столицы в районе гостиницы "Балчуг", где метеостанция передала минус 24,8 градуса.

Как ожидается, сильные морозы продлятся в течение всего четверга. Прогнозы синоптиков обещают до минус 22 градусов в городе и до минус 25 градусов по области, все это на фоне северного и северо-восточного ветра со скоростью 4-9 м/с и гололедицы. В ночь на 5 января в Москве столбики термометров могут опуститься до минус 23 градусов, а в Подмосковье - до минус 26 градусов.

До полуночи 6 января в столичном регионе действует оранжевый уровень погодной опасности, связанный с сильными морозами. Подобный уровень, являясь предпоследним в колористической шкале метеопредупреждений, символизирует опасную погоду с вероятностью стихийных бедствий. Аналогичный уровень действует почти на всей территории Центрального федерального округа.