На Херсонщине заявили о планах по ремонту альтернативной части коридора в Крым в 2024 году

Губернатор региона Владимир Сальдо отметил, что трассу через АПП "Перекоп" планируют начать ремонтировать с 2025 года

ГЕНИЧЕСК, 4 января. /ТАСС/. Власти Херсонской области рассчитывают, что "Росавтодор" в 2024 году завершит ремонт дороги через АПП "Армянск", являющейся альтернативным маршрутом сухопутного коридора в Крым через новые регионы России, сообщил ТАСС губернатор Херсонской области Владимир Сальдо.

"Ремонт там проводит Федеральное дорожное агентство "Росавтодор". Работают федералы быстро и качественно, рассчитываю, что в 2024 году дорога из Херсонской области в Крым через Армянск будет приведена в нормативное состояние", - сказал Сальдо.

Губернатор отметил, что трассу через АПП "Перекоп", также являющуюся частью альтернативного маршрута, планируют ремонтировать с 2025 года.

Сухопутный коридор в Крым стал востребован, после того как в ночь на 17 июля два украинских надводных беспилотника атаковали Крымский мост. Погибли двое взрослых, пострадал один ребенок. В результате теракта было повреждено дорожное полотно. Часть автопотока в Крым была перенаправлена по сухопутному коридору через новые регионы, часть - через Крымский мост по схеме реверсивного движения. 14 октября вице-премьер Марат Хуснуллин сообщил, что Крымский мост полностью восстановлен, движение автомобилей по всем четырем полосам возобновилось на 18 дней раньше, чем планировалось.