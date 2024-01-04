Лавров исполнил новогодние желания троих детей в рамках "Елки желаний"

Они загадали виниловый проигрыватель, личную встречу с министром иностранных дел РФ и шахматную партию с гроссмейстером Сергеем Карякиным

МОСКВА, 4 января. /ТАСС/. Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров в рамках всероссийской благотворительной акции "Елка желаний" исполнил новогодние желания троих детей.

14-летняя Ксения из Амурской области мечтала о виниловом проигрывателе. Сотрудник представительства МИД РФ вручил ей подарок, побывав в гостях. "Сергей Викторович очень внимательно следит за тем, как доставляются подарки <...>, после вручения я обязательно вернусь в офис и отчитаюсь в Москву, что подарок вручили, поручение выполнили, ребенок счастлив", - сказал представитель ведомства. Девочка получила проигрыватель, на котором был автограф Лаврова и табличка с пожеланиями.

11-летняя Анастасия из Луганска мечтала о личной встрече с министром. Девочка побывала с мамой на Международной выставке-форуме "Россия", посетила каток на Красной площади и встретилась с Лавровым в МИД РФ. Министр ответил на вопросы Анастасии, а также побеседовал с ней о ее занятиях поэзией. "Это надо обязательно продолжать, поскольку ты музыкальный человек, у тебя есть слух, голос, ты понимаешь ритм", - сказал глава МИД РФ.

Осуществилось желание и 11-летнего Арсения из Подмосковья, который мечтал о шахматной партии с гроссмейстером Сергеем Карякиным. Мальчик встретился с ним и с Лавровым в стенах МИД РФ, где провел пару партий с шахматистом. "Арсений молодец, и еще очень приятно, что он участвует в шахматных программах гимназии имени Примакова", - подчеркнул министр.

Об акции "Елка желаний"

Всероссийская акция "Елка желаний" проводится с 2018 года. Она помогает исполнить новогодние мечты детей, оказавшихся в трудной ситуации, сирот, детей с ограниченными возможностями, а также одаренных ребят. По всей стране устанавливаются новогодние елки, украшенные шарами с детскими мечтами. С этого года акцию проводит "Движение первых" при поддержке Росмолодежи. Всего за пять лет были исполнены мечты около 107 тыс. детей. Президент, премьер-министр, члены правительства и парламентарии активно поддерживают эту акцию.