Котяков исполнил желания двоих детей в рамках "Елки желаний"

Они мечтали о профессиональных хоккейных коньках и экскурсии по достопримечательностям Москвы

МОСКВА, 4 января. /ТАСС/. Министр труда и социальной защиты России Антон Котяков исполнил желания двоих детей в рамках всероссийской благотворительной акции "Елка желаний".

Восьмилетний Андрей из Севастополя мечтал об экскурсии по достопримечательностям Москвы. Министр встретился с Андреем и его мамой Татьяной Мартынюк на ВДНХ. "Я очень надеюсь, что у вас получится насладиться всем тем, что мы задумали, посмотреть новогоднюю столицу. Я надеюсь, что эта поездка, небольшое новогоднее путешествие, ему запомнится", - сказал Котяков, вручая подарок мальчику.

Он посетил "Москвариум", 75 павильон и другие площадки ВДНХ. Вместе с мамой он побывал в Кремле, Александровском саду, Оружейной палате, Зарядье, парке развлечений "Остров мечты" и других знаковых местах.

Девятилетний Иван из Кемеровской области мечтал о профессиональных хоккейных коньках. Подарок для него из Москвы доставили Дед Мороз и Снегурочка.

Акция "Елка желаний"

Всероссийская акция "Елка желаний" проводится с 2018 года. Она помогает исполнить новогодние желания детей, оказавшихся в трудной ситуации, сирот, детей с ограниченными возможностями, а также одаренных ребят. По всей стране устанавливаются новогодние елки, украшенные шарами с детскими мечтами. Всего были исполнены мечты около 107 тыс. человек. Президент РФ Владимир Путин, премьер-министр Михаил Мишустин, члены правительства и парламентарии активно поддерживают эту акцию.