Шадаев исполнил мечты детей в рамках акции "Елка желаний"

Министр цифрового развития РФ подарил им набор акварельных карандашей и конструктор

МОСКВА, 4 января. /ТАСС/. Министр цифрового развития РФ Максут Шадаев исполнил желания детей в рамках всероссийской благотворительной акции "Елка желаний".

Шадаев подарил 10-летней Олесе из Батайска Ростовской области набор акварельных карандашей, а 8-летнему Владимиру из Москвы министр подарил конструктор. Кроме того, для Владимира, его сестры и участников прежних "Елок желаний" - Киры из Новосибирска и Роберта из Санкт-Петербурга - глава министерства провел экскурсию по тренировочному комплексу авиакомпании "Аэрофлот". Ребята при помощи инструкторов смогли испытать себя в роли пилотов на тренажерах самолетов "Аэробус А350" и "МС-21".

Еще детям показали тренировочные комплексы для бортпроводников "Суша" и "Вода", а также дали возможность детям проверить себя на прочность в экстремальных ситуациях.

Акция "Елка желаний"

Всероссийская акция "Елка желаний" проводится с 2018 года. Она помогает исполнить новогодние желания детей, оказавшихся в трудной ситуации, сирот, детей с ограниченными возможностями, а также одаренных ребят. По всей стране устанавливаются новогодние ели, украшенные шарами с детскими мечтами.

Всего за пять лет были исполнены мечты около 107 тыс. человек. Президент РФ Владимир Путин, премьер-министр, члены правительства и парламентарии активно поддерживают эту акцию.