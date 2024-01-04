В многоквартирных домах КБР заменят более 20 лифтов в 2024 году

В 2023 году в регионе капитально отремонтировали 91 дом

НАЛЬЧИК, 4 января. /ТАСС/. Власти Кабардино-Балкарии (КБР) заменят более 20 лифтов в многоквартирных домах региона за счет средств республиканского бюджета. Об этом ТАСС сообщил министр строительства и ЖКХ региона Алим Бербеков.

"В наступившем году в Кабардино-Балкарии по краткосрочной программе капитального ремонта многоквартирных домов планируется отремонтировать 67 многоквартирных дома. Будут заменены 22 лифта в том числе на средства республиканского бюджета", - рассказал Бербеков.

В 2023 году в КБР капитально отремонтировали 91 дом, заменили 52 лифта, для этих работ были использованы средства в том числе и из республиканского бюджета. Всего в республике в долгосрочную программу капитального ремонта 2014-2043 годов включено 2 565 многоквартирных дома.

Собираемость взносов за капремонт в КБР по итогам 2023 года, по предварительным данным, достигла почти 110% по сравнению с 2022 годом.