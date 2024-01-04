В Белгороде заявили о планах завершить работы по обезвреживанию боеприпасов

Губернатор региона Вячеслав Гладков также отметил, что 14 предприятий изготавливают стеклопакеты для поврежденных зданий

ТАСС, 4 января. Спасатели эвакуировали 600 человек в Белгороде из-за неразорвавшегося снаряда после обстрела со стороны Вооруженных сил Украины (ВСУ), власти рассчитывают завершить работы по ликвидации боеприпасов в течение дня.

"По ситуации, связанной с обнаруженными боеприпасами, неразорвавшимися на территории Белгорода. На улице Красноармейской эвакуировано 600 человек: 101 человек находится в пункте временного размещения, остальные разместились у своих родственников и знакомых. Сегодня будут продолжены мероприятия по обезвреживанию боеприпасов на Красноармейской, а также в микрорайоне Улитка силами министерства обороны, Росгвардии и МЧС", - написал губернатор региона Вячеслав Гладков в Telegram-канале.

"Надеюсь, что все мероприятия по обезвреживанию сегодня будут завершены", - добавил он.

Гладков также сообщил, что 14 предприятий изготавливают новые стеклопакеты для поврежденных зданий. "На предприятиях был, сам смотрел, как работы начались, поэтому проблем с изготовлением стеклопакетов нет. Уже восстановлено 400 квадратных метров, чуть более 3 000 квадратных метров предстоит еще выполнить работ по замене окон. В двух квартирах, которые наиболее пострадали: проспект Славы и Народный бульвар - начались уже внутренние отделочные работы. Начались работы по восстановлению кровель, поврежденных в результате обстрелов", - перечислил губернатор.

ВСУ 30 декабря обстреляли центр Белгорода, использовав две ракеты с кассетными боеприпасами и снаряды РСЗО чешского производства. По последним данным, погибли 25 человек, в том числе 5 детей, более 100 получили ранения. Повреждены десятки жилых домов и гражданских объектов. 31 декабря Минобороны РФ заявило об ответном ударе по военным объектам Украины, в том числе в Харькове, в результате чего украинская сторона понесла потери.