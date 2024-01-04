На Кубани в Горячем Ключе из-за непогоды задействовали систему оповещения

В ГУ МЧС по Краснодарскому краю ранее объявили штормовое предупреждение

КРАСНОДАР, 4 января. /ТАСС/. Систему оповещения задействовали в Горячем Ключе на Кубани в связи с повышением уровня воды в реках, на местах дежурят спасатели. Об этом сообщается в официальном Telegram-канале оперштаба Краснодарского края.

"Из-за сильных дождей поднялся уровень рек Псекупс и Каверзе. В Горячем Ключе задействовали систему оповещения. В районном центре, а также селе Фанагорийском и станице Пятигорской дежурят несколько экипажей спасателей: 12 человек и 3 единицы техники", - говорится в сообщении.

Глава Северского района региона Андрей Дорошевский в Telegram-канале проинформировал о подъеме уровня воды на реке Афипс в станице Крепостной с превышением опасных отметок. Из-за непогоды также повышен уровень воды на реке Адагум, отметил в Telegram-канале глава Крымского района Сергей Лесь. В круглосуточном режиме ситуацию отслеживают специалисты ГО и ЧС, сотрудники администраций поселений.

Ранее в ГУ МЧС по Краснодарскому краю объявили штормовое предупреждение из-за сильного дождя и дождя со снегом в предгорьях и горах региона, а также повышения уровня воды в притоках реки Кубани в районе Горячего Ключа, Северского, Абинского, Крымского районов и на реках Черноморского побережья в районе Геленджика и Туапсинского района. Непогода продержится в регионе до 5 января.