Более 150 тыс. человек посетили выставку "Россия" в первый день работы в 2024 году

Ее гостями стали жители всех 89 регионов России

МОСКВА, 4 января. /ТАСС/. Очередной рекорд по посещаемости установлен на Международной выставке-форуме "Россия" - в первый рабочий день в новом году ее гостями стали 156 тыс. человек. Об этом сообщает дирекция выставки.

"Большой интерес выставка вызвала и 31 декабря - мероприятия в этот день посетили свыше 120 тыс. человек", - сообщили в дирекции. Отмечается, что среди гостей жители всех 89 регионов России, в том числе участники СВО с семьями. Всего за первые два месяца работы выставку "Россия" посетили почти 4 млн человек.

В дирекции рассказали, что выставка "Россия" не работала только два дня - 1 и 2 января. В эти дни специалисты обновляли экспозиции. Она вновь открылась 3 января.

На новогодних праздниках гостям выставки предложили специальную программу, ориентированную на семью с детьми. Был проведен мастер-класс, в рамках которого дети создавали мультфильм: ребята сделали персонажей, придумали их характеры и диалоги, создали анимацию. Кроме того, на выставке детей научили народной росписи посуды. Также 3 января прошел парад Дедов Морозов.

Международная выставка-форум "Россия" проходит с 4 ноября 2023 по 12 апреля 2024 года на ВДНХ в Москве. Ее организуют для демонстрации важнейших достижений страны в разных отраслях экономики, свои экспозиции представляют все 89 российских регионов. ТАСС - генеральное информационное агентство форума.