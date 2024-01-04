Путин поздравил Церетели с 90-летием

Президент отметил его стремление служить культуре

МОСКВА, 4 января. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин поздравил скульптора Зураба Церетели с 90-летием, отметив его общественную, педагогическую, организаторскую деятельность, искреннее стремление служить отечественной культуре. Текст поздравительной телеграммы опубликован на сайте Кремля.

"Уважаемый Зураб Константинович! Примите поздравления с 90-летним юбилеем. <…> И, конечно, особо отмечу вашу востребованную общественную, педагогическую, организаторскую деятельность, искреннее стремление служить отечественной культуре", - говорится в тексте.

По словам президента, за годы неустанного творческого поиска Церетели в полной мере реализовал свой щедрый, многогранный, самобытный талант, добился высокого профессионального признания. Путин пожелал Церетели здоровья и всего наилучшего.

Зураб Церетели - живописец, монументалист и скульптор, педагог и общественный деятель, народный художник СССР, Грузии и РФ, президент Российской академии художеств. Родился в Тбилиси. Он руководил самыми масштабными художественными проектами. В 1970-1980 годах был главным художником МИД СССР, в 1980 году - главным художником Олимпийских игр в Москве, в 1995 году - художественным руководителем строительства мемориального комплекса на Поклонной горе в Москве, в 1995 году - главным художником по воссозданию убранства храма Христа Спасителя в Москве. Произведения художника украшают улицы и площади, государственные и общественные здания Москвы, других городов России, стран СНГ и многих зарубежных государств.