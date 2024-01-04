На Кубани на участке трассы М-4 "Дон" из-за оползня ввели временную схему движения

В ГУ МЧС по Краснодарскому краю ранее объявили штормовое предупреждение

КРАСНОДАР, 4 января. /ТАСС/. Временную схему организации движения транспорта ввели на участке трассы М-4 "Дон" в Геленджике Краснодарского края из-за оползневых процессов. Об этом сообщается в Telegram-канале государственной компании "Автодор".

"На 1 491-м километре трассы М-4 "Дон" активизировались оползневые процессы. Для обеспечения безопасности автомобилистов на участке ввели временную схему организации движения", - говорится в сообщении.

Водителей призвали быть внимательными в пути, соблюдать требования временных знаков и скоростной режим.

Ранее в ГУ МЧС по Краснодарскому краю объявили штормовое предупреждение из-за сильного дождя и дождя со снегом в предгорьях и горах региона, а также повышения уровня воды в притоках реки Кубани в районе Горячего Ключа, Северского, Абинского, Крымского районов и на реках Черноморского побережья в районе Геленджика и Туапсинского района. Непогода продержится в регионе до 5 января.