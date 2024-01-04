Лавров назвал любимыми блюдами борщ и пельмени с уксусом и горчицей

Министр иностранных дел России пошутил, что сейчас идет битва, кому принадлежит борщ - России, Украине или Белоруссии

МОСКВА, 4 января. /ТАСС/. Министр иностранных дел России Сергей Лавров рассказал, что его любимыми блюдами являются борщ и пельмени с уксусом и горчицей.

"Пельмени, но не со сметаной, а с уксусом и горчицей. А из первых - борщ, конечно", - сказал он, отвечая на вопрос девочки Анастасии из Луганска в рамках всероссийской акции "Елка желаний".

"Сейчас тоже ведь битва идет, кому борщ принадлежит как наследие человечества - нам, Украине [или] Белоруссии", - пошутил глава МИД РФ.

Всероссийская акция "Елка желаний" проводится с 2018 года. Она помогает исполнить новогодние мечты детей, оказавшихся в трудной ситуации, сирот, детей с ограниченными возможностями, а также одаренных ребят. По всей стране устанавливаются новогодние елки, украшенные шарами с детскими мечтами. Акцию проводит "Движение первых" при поддержке Росмолодежи. Всего за пять лет были исполнены мечты около 107 тыс. детей. Президент, премьер-министр, члены правительства и парламентарии активно поддерживают эту акцию.