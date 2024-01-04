Центр правовой науки РФ рассмотрел более 200 законопроектов по новым регионам

Директор института Талия Хабриева уточнила, что сотрудники института инициировали и сформулировали конституционное положение о поддержке науки и научно-технологического развития

МОСКВА, 4 января. /ТАСС/. Институт законодательства и сравнительного правоведения при правительстве РФ, старейший многопрофильный центр правовой науки, уже рассмотрел более 200 законопроектов, касающихся новых регионов и нацеленных на их интеграцию в единое правовое пространство. Об этом на встрече с премьер-министром Михаилом Мишустиным сообщила директор института Талия Хабриева.

"Сейчас у нас в зоне внимания - новые субъекты [РФ]. Мы уже рассмотрели более 200 законопроектов, касающихся новых регионов. Они должны обеспечить интеграцию новых субъектов в единое правовое пространство России и дать возможность жителям этих регионов почувствовать преимущество российского правового порядка", - сказала она.

Хабриева уточнила, что именно сотрудники института "инициировали и сформулировали конституционное положение о поддержке науки и научно-технологического развития". "Мы уже рассмотрели 10 проектов законов. Три из них касаются новых регионов. Со своей стороны подготовили концепцию развития законодательства о науке", - добавила она, уточнив, что концепция уже направлена в Министерство науки и высшего образования РФ.

В целом, по словам Хабриевой, "ежегодно в институт поступает очень много запросов", готовятся заключения по почти 2 500 проектам федеральных законов. "Мы стараемся находить правовые риски, которые скрыты иногда для разработчиков. Главное - чтобы адресаты закона, граждане, смогли беспрепятственно получить те блага, на которые они вправе рассчитывать", - подчеркнула она.

О центре правовой науки

Институт законодательства и сравнительного правоведения при правительстве Российской Федерации выполняет широкий круг теоретических и научно-прикладных работ. Созданный почти 100 лет назад, он подтверждает свой авторитет научными достижениями, вкладом в совершенствование отечественного законодательства.

В соответствии с уставом на институт возложено участие в подготовке планов законопроектной деятельности правительства РФ и в разработке проектов федеральных законов; проведение научной правовой экспертизы концепций и проектов федеральных законов, а также иных нормативных правовых актов, находящихся на рассмотрении в правительстве России. Осуществляя научно-правовое обеспечение деятельности правительства и других высших органов государственной власти, институт ежегодно готовит более двух тысяч экспертных заключений и аналитических материалов и обрабатывает в рамках научно-правового обеспечения свыше четырех тысяч обращений, запросов и поручений правительства, администрации президента, высших государственных органов, высших судов.