В Вологде обновлен рекорд минимальной температуры спустя 42 года

Она составила минус 39,4 градуса

ТАСС, 4 января. Рекорд минимальной температуры спустя 42 года обновлен в Вологде, где 4 января столбики термометров опустились до минус 39,4 градуса. Рекорд этого дня держался с 4 января 1982 года, когда установилась температура в минус 35,4 градуса, сообщила ТАСС ведущий синоптик Вологодского ЦГМС Ольга Рыкованова.

"Сегодня утром в Вологде был побит абсолютный рекорд дня, который держался с 4 января 1982 года. Столбик термометра показал сегодня в Вологде минус 39,4 градуса, а 4 января 1982 года было минус 35,4 градуса", - сообщила представитель метеослужбы.

По информации Вологодского гидрометцентра, причиной экстремального продолжительного похолодания стал антициклон с севера, в циркуляцию которого вовлечены очень холодные воздушные массы с акватории Карского моря. Температура воздуха по области понижалась с начала этого года до минус 39 градусов.

4 января будет преобладать малооблачная погода, без осадков, днем прогнозируется до минус 25-30 градусов, местами до минус 35. Морозы до минус 36 градусов прогнозируются 5 и 6 января.

В Рождество погода останется аномально морозной, в ночные часы минус 30-35 градусов, днем не выше минус 25-30 градусов. 8 января станет завершающим в череде экстремально холодных дней. На большей части территории области морозы уже не достигнут отметки в 30 градусов. Причиной потепления станет теплый атмосферный фронт североатлантического циклона, который 9 января будет смещаться через территорию области с севера на юг. Однако рассчитывать на кардинальное потепление не стоит, так как после прохождения циклона продолжат поступать воздушные массы с севера, что приведет к сохранению пониженного температурного фона во второй декаде января, прогнозируют вологодские синоптики.

Аварийное отключение

В мороз произошло аварийное отключение электроэнергии нескольких деревень под Вологдой, запитанных по воздушной линии 10 кВ "Рубцово". В результате в ночь на 4 января без электроэнергии остались деревни Смольево, Ватланово, Закрышкино и Рубцово. На поиск места повреждения линии потребовалось время, сообщила администрация Вологодского округа Вологодской области.

"Энергетики продолжают восстанавливать электроснабжение населенных пунктов, запитанных по воздушной линии 10 кВ "Рубцово". Большая часть деревни Рубцово уже подключена. Для полного восстановления требуется замена трансформаторной подстанции. В настоящее время к деревне Горшково направлен дизель-генератор, организуется его подключение. Еще один резервный источник энергии будет доставлен из соседнего муниципалитета в деревню Высоково. Ситуация осложняется аномально низкими температурами", - сообщил временно исполняющий обязанности главы Вологодского округа Игорь Быков на своей странице во "Вконтакте".