Верховный суд призвал пересмотреть отказ в оформлении банковской карты по загранпаспорту

Дело отправили на новое рассмотрение в суд апелляционной инстанции

МОСКВА, 4 января. /ТАСС/. Верховный суд РФ обязал пересмотреть решения нижестоящих судебных инстанций, которыми был признан законным отказ "Газпромбанка" оформить дебетовую карту по загранпаспорту. Это следует из решения суда, оно опубликовано на его официальном сайте.

"Апелляционное определение судебной коллегии <…> отменить, направить дело на новое рассмотрение в суд апелляционной инстанции", - постановил Верховный суд.

Согласно материалам дела, житель Нижнего Тагила, находящийся за границей, через своего представителя по доверенности попытался оформить банковскую карту, однако получил отказ, так как кредитное учреждение признало невозможным идентифицировать заявителя по заверенной копии его заграничного паспорта. Клиент оспорил это решение банка в нижнетагильском суде и выиграл дело, получив также моральную компенсацию.

Вышестоящие инстанции отменили это решение суда, признав правомерность действий банка, который не смог идентифицировать заявителя. Верховный суд, проверив обстоятельства дела, пришел к выводу, что при совершении других операций "Газпромбанк" идентифицирует клиентов по загранпаспортам и при отказе в открытии банковского счета не было доказано, что провести идентификацию невозможно.

"Суд не проверил, соответствуют данные правила нормам закона, регламентирующим идентификацию банком клиента, и не умаляют ли они права клиента, обратившегося за получением банковской услуги", - отметил Верховный суд.

Дело отправлено на новое рассмотрение в апелляционную инстанцию, которая должна вынести свое решение с учетом выводов Верховного суда.