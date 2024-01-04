По всей Москве пройдут рождественские мероприятия

Праздничная программа запланирована на 36 площадках

МОСКВА, 4 января. /ТАСС/. Спектакли и концерты подготовили в Москве к Рождеству, они пройдут с 5 по 8 января. Об этом сообщили в пресс-службе столичного департамента культуры.

"С 5 по 8 января во всех округах Москвы пройдут рождественские мероприятия. Жителей и гостей столицы приглашают посмотреть спектакли, посетить концерты, сделать своими руками сувенир на память, отправить поздравительную открытку в любой уголок страны и узнать о святочных традициях", - сказали в пресс-службе.

Как уточнила заместитель мэра Москвы Наталья Сергунина, программу подготовили на ВДНХ, площадках фестиваля "Путешествие в Рождество" и в парках. Самых маленьких ждут спектакли и мастер-классы, а молодежь и людей постарше - концерты, экскурсии и ярмарки. Желающие могут присоединиться к акции "Москва помогает".

Отмечается, что рождественская программа запланирована на 36 площадках главного зимнего фестиваля столицы. В 2024 году он посвящен разным эпохам в истории Москвы - от Средневековья до наших дней. Так, 6 и 8 января в 15:00 в пространстве на Сухонской улице научат делать глиняные новогодние игрушки, а в 13:00 и 18:00 - деревянный домик. 6 и 7 января на катке на площади Революции представят ледовые шоу "Щелкунчик", "Золотой ключик" и "Золушка". В Парке Горького и на 25 площадках фестиваля в округах организуют детские спектакли.

"С 5 по 8 января москвичи и гости столицы смогут посетить рождественские мероприятия в парках культуры и отдыха. В программе - концерты в залах и на открытых площадках, экскурсии и лекции, мастер-классы. Вход на большинство мероприятий свободный. В саду "Эрмитаж" 6 января в 12:00 начнутся рождественские чтения, затем пройдет мастер-класс по декорированию. 7 января в 13:00 здесь покажут семейный спектакль. А в центре творчества и досуга Бабушкинского парка 7 января в 13:00 начнется занятие по созданию елочной игрушки из ткани", - добавили в пресс-службе.

Кроме того, 7 января в рамках проекта "Рождественская открытка с ВДНХ летит по всей стране" любой желающий сможет отправить по почте поздравление своим знакомым и близким из других городов России. Рождественская программа запланирована и в рамках проходящей на ВДНХ выставки "Россия". Так, в пространстве Москвы проведут мастер-класс по изготовлению и украшению свечей, покажут представление "Песенка о новогоднем настроении", а вечером выступит музыкальный ансамбль. В репертуаре - классические советские, российские и зарубежные произведения.