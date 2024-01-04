Более 1,1 тыс. проживающим в Латвии гражданам РФ грозит депортация

Большая часть из них старше 60 лет, сообщила председатель управления по делам гражданства и миграции Латвии Майра Розе

ВИЛЬНЮС, 4 января. /ТАСС/. Выдворение из Латвии грозит 1 167 гражданам РФ, не выполнившим требования поправок к закону об иммиграции и не подавшим документы для получения вида на жительство в стране. Об этом сообщил портал национального гостелерадио lsm.lv.

"Процесс депортации россиян из Латвии обещает быть сложным и обременительным", - приводятся в сообщении слова председателя управления по делам гражданства и миграции Латвии Майры Розе.

Она отметила, что, согласно собранным данным, это коснется 1 167 граждан РФ. Большая часть из них - 789 человек - старше 60 лет.

В сентябре 2022 года Сейм (парламент) Латвии принял поправки к закону о миграции, которые обязывали граждан России, постоянно живущих в республике, до 1 сентября 2023 года получить сертификат о владении латышским языком на уровне A2. В случае игнорирования экзамена их разрешения на постоянное жительство аннулируются. После этого более 3 тыс. россиян получили письма властей, предупреждающие об истечении срока действия разрешения на постоянное жительство.

Как отмечало посольство РФ в Риге, в политике властей Латвии усматривается целенаправленная линия на сведение счетов с россиянами, а если ситуация продолжит и далее деградировать, то без преувеличения все это можно будет охарактеризовать как геноцид - угнетение группы лиц по национальному признаку.