В Малом театре рассказали о состоянии Юрия Соломина

Народный артист СССР остается в больнице, несмотря на стабильное состояние

МОСКВА, 4 января. /ТАСС/. Народный артист СССР Юрий Соломин, госпитализированный в ноябре после потери сознания, пока остается в больнице, его состояние стабильно. Об этом сообщила ТАСС директор Государственного академического Малого театра Тамара Михайлова.

"Состояние стабильное, планируем по окончании праздников выписку", - сказала собеседница агентства. Она добавила, что Юрия Мефодьевича из-за карантина в больнице поздравили с Новым годом только самые близкие.

Михайлова отметила, что возглавляемый Соломиным Малый театр продолжает много работать. "Театр дает по четыре спектакля в день, все билеты до конца праздников проданы", - сказала она.

Как сообщала пресс-служба театра, Юрий Соломин перенес инсульт в легкой форме.

Соломину 88 лет. С 1961 года он преподает в Высшем театральном училище им. Щепкина, является профессором кафедры актерского мастерства. С 1988 года занимает пост художественного руководителя Малого театра. Артист сыграл почти в 60 фильмах и сериалах.