На Куршской косе планируют завершить строительство велодорожки к лету 2024 года

В настоящее время уложено 15 км покрытия и подготовлено 28 км насыпи

КАЛИНИНГРАД, 4 января. /ТАСС/. Подрядчик планирует завершить строительство велодорожки протяженностью более 40 км на территории национального парка "Куршская коса" в Калининградской области до конца мая с вводом объекта в эксплуатацию в июне 2024 года. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе нацпарка.

"Готовность "Куршского велотракта" на конец 2023 года около 49%. Уложено 15 км покрытия и подготовлено 28 км насыпи. По мнению подрядчика, он выполнит второй этап до конца мая, то есть ввод в эксплуатацию планируется в июне 2024 года", - сказали в пресс-службе.

Летом 2022 года аукцион на строительство велодорожки на Куршской косе выиграла московская "Проектно-строительная компания "Луч". В сентябре 2022 года было начато строительство. Согласно контракту, оно должно было завершиться в 2023 году, но в связи с ростом цен на строительные материалы общая стоимость строительства выросла, и потребовалась повторная экспертиза проекта. До ее завершения подрядчик не мог полноценно выполнять работы на объекте. Это стало причиной смещения сроков строительства, пояснили в пресс-службе.

В октябре 2019 года на встрече президента РФ с представителями общественности Калининградской области студентка Балтийского федерального университета имени Иммануила Канта обратилась к главе государства с просьбой о строительстве велодорожки. Президент обещал, что дорожка будет построена. Она строится вдоль автодороги Зеленоградск - Морское - Клайпеда до границы с Литвой.

Куршская коса - уникальный песчаный полуостров, представляющий собой узкую полосу земли, отделяющую Куршский залив от Балтийского моря. Ее длина от Калининградского полуострова до литовской Клайпеды - 98 км (российская часть - 48 км), ширина колеблется от 400 м до 3,8 км. Дюны косы - одни из самых высоких в Европе (до 60 м).

В 2000 году Куршская коса включена в список Всемирного наследия ЮНЕСКО. Национальный парк является одним из наиболее популярных в области мест среди туристов. Ежегодно на косу приезжают до 500 тыс. человек. Вопрос об обустройстве на ее территории велосипедной дорожки обсуждался с конца 2000-х годов, но не решался из-за неурегулированности вопросов земельных отношений.