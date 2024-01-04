В Москве пассажиры городского транспорта прошли по биометрии около 92 млн раз

К системе подключились более 330 тыс. пользователей

МОСКВА, 4 января. /ТАСС/. Пассажиры городского транспорта в Москве около 92 млн раз воспользовались платежной системой по распознаванию лица с запуска сервиса. Об этом сообщается в Telegram-канале столичного департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры.

"Около 92 млн раз вы прошли в городском транспорте по биометрии с момента запуска сервиса. Российская платежная система по распознаванию лица доказала свою безопасность, надежность и популярность у пассажиров", - говорится в сообщении.

Отмечается, что к системе подключились более 330 тыс. пользователей. Каждый будний день в метро по биометрии проходят около 150 тыс. раз. Свыше 1 тыс. турникетов подключены к системе в городском транспорте.

"Наша система работает в метро, на МЦК, "Аэроэкспрессе" и речном транспорте, планируем внедрить ее в наземном транспорте и на МЦД. Нам важно сделать максимально доступным этот способ оплаты, чтобы москвичи могли совершать поездки без карт, кошельков, телефонов на всех видах городского транспорта. Продолжаем развивать цифровые пассажирские сервисы на основе отечественных технологий по поручению мэра Москвы Сергея Собянина", - сказал заместитель мэра Москвы Максим Ликсутов.