В Белгороде продлили приостановку работы торговых центров из-за угрозы обстрелов

Запрет действует до 5 января включительно

ТАСС, 4 января. Власти Белгорода продлили до 5 января включительно приостановку работы всех крупных торговых центров города из-за угрозы обстрелов со стороны Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом написал в Telegram-канале мэр Белгорода Валентин Демидов.

"Приняли решение приостановить еще на день работу трех крупных торговых центров Белгорода. Договорились с руководством ТРЦ "Рио", МТРК "Сити молл Белгородский" и ТЦ "Мега гринн", что 5 января центры работать не будут. Исходя из оперативной обстановки будем принимать решения дальше", - написал он.

Ранее Демидов сообщал, что 2 января было принято решение на 3 и 4 января приостановить работу крупных торговых центров Белгорода из-за обстрелов.