В Северском районе Кубани из-за перелива реки ограничили движение на автодороге

На месте дежурят наряды ДПС

КРАСНОДАР, 4 января. /ТАСС/. Ограничение движения для транспорта и пешеходов из-за перелива через мост реки Афипс введено в Северском районе Краснодарского края, сообщается в Telegram-канале Госавтоинспекции Кубани.

"В Северском районе на автодороге "Подъезд к селу Шабановское" 0 км + 100 м по причине перелива потока через мост реки Афипс введено ограничение движения для всех видов транспортных средств и пешеходов. На месте ограничения дежурят наряды ДПС", - говорится в сообщении.

Уточняется также, что в Горячем Ключе на участке трассы М-4 "Дон" - мост через реку Кобза произошел перелив воды через проезжую часть. Работы по устройству водоотводной канавы вдоль дороги продолжаются.

Временную схему движения транспорта ввели на участке трассы М-4 "Дон" в Геленджике из-за оползней.

В ГУ МЧС по Краснодарскому краю ранее объявили штормовое предупреждение из-за дождей в предгорьях и горах региона, а также повышения уровня воды в притоках реки Кубани в районе Горячего Ключа, Северского, Абинского, Крымского районов и на реках Черноморского побережья в районе Геленджика и Туапсинского района. Непогода продержится в регионе до 5 января.