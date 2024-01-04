Фонд "Компас" проведет уборки-праздники в регионах России в 2024 году

Директор организации Татьяна Ковалева отметила, что объединение через любовь к природе - это самый правильный путь

МОСКВА, 4 января. /ТАСС/. Фонд "Компас" проведет национальные уборки в разных регионах в 2024 году. Они будут совмещены с местными праздниками и пройдут в рамках проекта "Чистая страна" партии "Единая Россия". Об этом сообщила ТАСС директор фонда Татьяна Ковалева.

"По экопросвещению у нас уже есть проект, который мы будем продвигать в 2024 году. Это "Особенности национальной уборки". У нас огромная многонациональная страна, и каждому человеку важно, что происходит у него во дворе, в его городе. Между регионами проходит доброе и креативное соревнование, чтобы они не просто собирались на уборку, а делали из этого праздник. Каждый раскрывает свои традиции, показывает уникальность, раскрывает душу региона", - сказала Ковалева.

По ее словам, это уборка нового формата, переосмысление проходящих повсеместно субботников. Объединение через любовь к природе - это самый правильный путь, считает Ковалева.

Уборки начнутся в конце весны в Ставропольском крае. Затем в плане стоят Калмыкия, Оренбург, Красноярский край, Москва и Московская область, Нижегородская и Тульская области, Татарстан, Югра, Челябинская область, Чукотка, Карачаево-Черкесия, Северная Осетия, Бурятия, Башкирия, Волгоградская область и Новосибирск.

"Регионы еще соревнуются между собой, лучшие регионы наградят на подведении итогов партийного проекта "Чистая страна", - добавила Ковалева.

Фонд "Компас" учрежден в июне 2022 года как первый национальный экологический фонд. В попечительский совет фонда вошли председатель комитета Госдумы по экологии Дмитрий Кобылкин и глава Росприроднадзора Светлана Радионова.