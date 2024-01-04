На северо-востоке Москвы восстановили электроснабжение обесточенных домов

Организованы аварийно-восстановительные работы

МОСКВА, 4 января. /ТАСС/. Электроснабжение домов, которые были обесточены в нескольких кварталах на северо-востоке Москвы, восстановлено. Об этом сообщили ТАСС в пресс-службе МЭС Центра.

"Восстановлено электроснабжение потребителей, которые были обесточены утром в нескольких кварталах СВАО Москвы в результате технологичного нарушения на подстанции. Организованы аварийно-восстановительные работы", - сказал собеседник агентства.

Он уточнил, что подача электроэнергии большей части абонентов была восстановлена в течение полутора часов по резервным схемам, в том числе с применением резервных источников электроснабжения (РИСЭ).

В 05:44 мск в МЧС поступило сообщение о пожаре в Высоковольтном проезде, горела трансформаторная подстанция. В настоящее время возгорание ликвидировано, пострадавших нет. Мэр города Сергей Собянин сообщал, что для полного восстановления электро- и теплоснабжения был создан оперативный штаб, жителям затронутых аварией домов оказывается вся необходимая помощь.