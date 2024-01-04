РФ начала диалог с Алжиром, ОАЭ и Саудовской Аравией по открытию центров Россотрудничества

Замглавы Россотрудничества Павел Шевцов отметил, что так называемые Русские дома и коммерческие русские дома, которые ведомство помогает открывать партнерским организациям, это разные вещи

МОСКВА, 4 января. /ТАСС/. Россия начала обсуждения с Алжиром, Объединенными Арабскими Эмиратами (ОАЭ) и Саудовской Аравией по открытию центров Россотрудничества. Об этом заявил ТАСС замглавы Россотрудничества Павел Шевцов.

"Здесь надо эту историю разводить на две части, потому что вы сейчас говорите про так называемые Русские дома, наши центры Россотрудничества, или вы говорите про коммерческие русские дома, которые Россотрудничество помогает открывать там партнерским организациям. Здесь вот эту историю надо развести, потому что у нас сейчас с этими русскими домами возникла серьезная путаница", - сказал он.

"Если мы сейчас с вами говорим про центры Россотрудничества, РЦНК за рубежом, официальные представительства Россотрудничества за рубежом. Сейчас идет достаточно серьезное обсуждение с разными странами о возможности открытия таких центров за рубежом. Это безусловно и Алжир, это и Саудовская Аравия, и Объединенные Арабские Эмираты, и некоторые другие страны, может быть, которые сейчас не стал бы озвучивать, но хотел бы сообщить, что мы этот процесс начали на межгосударственном уровне", - добавил Шевцов, отвечая на вопрос, сколько Русских домов планируется открыть Россотрудничеством в 2024 году и в каких странах.

Как отметил замглавы агентства, есть определенная сложность во временном измерении этого процесса, поскольку для открытия центров Россотрудничества требуется подписание межправительственных соглашений между странами, часто еще с ратификацией на уровне парламента страны. "Поэтому это всегда достаточно глубокая проработка вопроса со стороны Министерства иностранных дел Российской Федерации с министерством иностранных дел страны пребывания. И достаточно сложный и длительный процесс подписания этих соглашений. Но мы уверены, что это все пройдет достаточно быстро, потому что и Российская Федерация, и иностранные государства в этом заинтересованы", - подчеркнул он.