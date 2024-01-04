Волонтеры подали 52 тыс. заявок на участие в различных акциях и мероприятиях в 2023 году

МОСКВА, 4 января. /ТАСС/. Аудитория портала "Мосволонтер" выросла более чем на 65% за два года, с его помощью волонтеры подали 52 тыс. заявок на участие в различных акциях и мероприятиях в 2023 году, сообщается на официальном сайте мэра столицы.

"За два года число пользователей сайта "Мосволонтер" выросло более чем на 65% - до 210 тыс. человек. Среди них есть начинающие и опытные волонтеры, а также сотрудники благотворительных фондов и коммерческих организаций", - говорится в сообщении.

Как уточнила заместитель мэра Москвы Наталья Сергунина, только за 2023 год на онлайн-площадке зарегистрировались 45 тыс. человек. Основу волонтерского сообщества столицы составляет молодежь в возрасте от 14 до 35 лет. С помощью цифровых сервисов сайта они проходят обучение, регистрируются на городские события и планируют свое время.

Посетителей портала, решивших стать волонтерами, сначала знакомят с функционалом городских помощников. Это сопровождение и регистрация участников мероприятий, взаимодействие со СМИ, техническая поддержка и многое другое. Все нормы и правила поведения есть в общем регламенте.

"За минувший год пользователи сайта подали 52 тыс. заявок на участие в различных акциях и мероприятиях. Актуальные предложения собраны в разделе "События". Его обновили, добавив удобные фильтры по тематике, периоду времени и возрасту волонтеров", - отмечается в сообщении.