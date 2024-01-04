Сотрудники посольства РФ в Египте возложили венки к могиле моряков броненосца "Пересвет"

Он затонул у берегов города Порт-Саид в 1917 году

КАИР, 4 января. /ТАСС/. Сотрудники российского посольства в Египте возложили венки и цветы к могиле моряков броненосца "Пересвет", затонувшего у берегов города Порт-Саид в 1917 году. Об этом говорится в заявлении дипмиссии, опубликованном в ее официальном Telegram-канале.

"4 января сотрудники посольства России провели в Порт-Саиде традиционное возложение венка и цветов к братской могиле русских моряков, погибших в этот день в 1917 году вместе с броненосцем "Пересвет", - говорится в сообщении. В посольстве выразили признательность египетским властям за "сохранение мест памяти воинов России, нашедших покой в египетской земле" и отметили, что в текущей сложной международной обстановке Москва и Каир продолжают укреплять двустороннее сотрудничество, которое сможет способствовать установлению стабильности в регионе и в мире.

"Пересвет" был построен вместе с двумя другими броненосцами, "Ослябя" и "Победа", на рубеже XIX и XX веков на Балтике и предназначался прежде всего для крейсерских действий в океане. Все три военных корабля затонули в ходе русско-японской войны (1904-1905 годов), однако впоследствии "Пересвет" и "Победа" были подняты со дна японской стороной и после восстановления стали частью японского флота. В 1916 году Россия выкупила у Японии "Пересвет" вместе с другими военными кораблями. 4 января 1917 года "Пересвет" подорвался на минном заграждении, установленном немецкой подлодкой, и затонул у берегов города Порт-Саид в Средиземном море. Вместе с кораблем погибли не менее 252 членов его экипажа, они были захоронены на христианском кладбище Порт-Саида. В 1955 году Министерство обороны СССР профинансировало установку памятника на могиле моряков "Пересвета".