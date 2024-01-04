В ЛНР отремонтировали более 100 км газопроводов в 2023 году

Подача газа возобновлена свыше 7,2 тыс. абонентов

ЛУГАНСК, 4 января. /ТАСС/. Специалисты государственной компании "Луганскгаз" в 2023 году отремонтировали более 100 км газопроводов в населенных пунктах, освобожденных в ходе специальной военной операции. Как сообщила ТАСС генеральный директор компании Татьяна Богородько, подача газа возобновлена свыше 7,2 тыс. абонентов.

"В 2023 году "Луганскгаз" продолжал проведение работ по восстановлению системы газоснабжения на освобожденных территориях Луганской Народной Республики. Силами специалистов предприятия были выполнены ремонтно-восстановительные работы на более 100 км подводящих и распределительных газопроводов, что позволило возобновить подачу природного газа в 12 населенных пунктах. <…> Было возобновлено газоснабжение более 7 250 потребителей", - сказала она.

Богородько рассказала, что сейчас специалисты компании ремонтируют более 17 км газопроводов в селе Воеводовка и поселке Краснореченск, что позволит восстановить подачу газа более чем 300 потребителям.

По ее словам, компания активно сотрудничает со специалистами из других субъектов РФ. "К примеру, совместно со специалистами из Ростовской области для восстановления второй нитки питания города Лисичанска была выполнена замена подземного газопровода высокого давления протяженностью около 6 км. <…> Выполнены проектно-изыскательские работы и проводятся строительно-монтажные работы 5 км распределительных газопроводов в Лисичанске, а также восстановлено 11 км подводящего газопровода к поселку Трехизбенка и селу Кряковка", - рассказала она.