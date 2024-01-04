Варшава отказала в выдаче Минску обвиняемого в хищении более $18 млн у застройщиков жилья

В рамках уголовного дела следователями установлены 430 потерпевших и 5 субъектов хозяйствования

МИНСК, 4 января. /ТАСС/. Польша отказала в выдаче Белоруссии директора компании "Жилстройкомлект" Ильи Волоха, который обвиняется в причинении имущественного вреда при строительстве домов жилищного комплекса "Грушевский посад" в Минске на сумму более 58 млн белорусских рублей (около $18 млн). Об этом сообщил официальный представитель Следственного комитета Белоруссии Александр Суходольский.

"В компетентные органы Республики Польша направлены просьбы об оказании правовой помощи. Невзирая на то, что от преступных действий обвиняемого пострадали 430 граждан, которых последний лишил не только жилья, но и денег, согласно ответу окружной прокуратуры в Варшаве, Республике Беларусь отказано в исполнении просьбы о выдаче, так как это противоречит принципам права Польши", - отметил официальный представитель СК, комментарий которого размещен в Telegram-канале ведомства.

В отношении обвиняемого, получившего польское гражданство, следствие начало специальное (заочное) производство по уголовному делу. Действия обвиняемого квалифицированы по ч. 2 ст. 240 - (умышленное увеличение неплатежеспособности юридического лица, повлекшее причинение ущерба в особо крупном размере) и ч. 3 ст. 424 - (злоупотребление служебными полномочиями) Уголовного кодекса Белоруссии, проинформировал Суходольский. "Всего в рамках уголовного дела следователями установлены 430 потерпевших и 5 субъектов хозяйствования, которым действия директора общества причинили ущерб на общую сумму более 58 млн рублей", - отметил он.

По данным представителя СК, Волох совершал незаконные действия вместе со своим заместителем Алексеем Зайцевым, который в настоящее время находится под стражей. "Усилиями правоохранителей установлено имущество обвиняемых и членов их семей на общую сумму более 21 млн рублей (около $6,5 млн - прим. ТАСС). Для принятия мер по возмещению ущерба на него наложен арест", - сообщил представитель СК. По его информации, материалы данного уголовного дела переданы прокурору для направления в суд.