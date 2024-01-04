В приграничье Белгородской области продлили школьные каникулы до 19 января

Меры связаны с угрозой обстрелов со стороны ВСУ

ТАСС, 4 января. Школьники приграничных районов Белгородской области и Белгорода останутся на каникулах до 19 января из-за угрозы обстрелов со стороны Вооруженных сил Украины. Об этом сообщил в Telegram-канале губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков.

"Продлить срок школьных каникул с 9 по 19 января в следующих муниципалитетах: город Белгород, Белгородский, Краснояружский, Борисовский, Волоконовский районы, Грайворонский, Шебекинский, Валуйский, Яковлевский городские округа и два населенных пункта в Корочанском районе - Мелихово и Дальняя Игуменка", - написал он.

Гладков уточнил, что детские сады в этих муниципалитетах будут работать в режиме дежурных групп, в первую очередь в них предоставят места тем детям, родители которых заняты на предприятиях непрерывного цикла. "В техникумах и вузах, которые располагаются в этих муниципальных образованиях, сессию рекомендуем провести в дистанционном формате. При необходимости - продлить каникулы. В учреждениях дополнительного образования - школах искусств, спортивных секциях и прочем - сохранить только дистанционную форму обучения - тоже до 19 января", - добавил губернатор.

Глава региона сообщил, что следующее заседание оперативного штаба пройдет 16 января, решения будут принимать в зависимости от оперативной ситуации.