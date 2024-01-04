Пассажирам поезда №707 Нижний Новгород - Москва компенсируют стоимость проезда

Он прибыл с опозданием на 2,5 часа

МОСКВА, 4 января. /ТАСС/. Пассажирам поезда "Ласточка" Нижний Новгород - Москва, который останавливался в пути и прибыл в пункт назначения с опозданием, полностью компенсируют стоимость проезда Об этом сообщили ТАСС в пресс-службе Московской железной дороги (МЖД).

"АО "Федеральная пассажирская компания" (дочернее общество ОАО "РЖД") возместит стоимость билетов пассажирам поезда №707 Нижний Новгород - Москва, который в связи с технической неисправностью пришел с опозданием на 2 часа 34 минуты", - говорится в сообщении.

Как заверили в пресс-службе, все пассажиры будут проинформированы ФПК о способах получения компенсации.

"3 января в 20:40 на перегоне Второво - Владимир (Владимирская область) по техническим причинам произошла вынужденная остановка поезда "Ласточка" №707 сообщением Нижний Новгород - Москва. Позже в дороге произошло отключение систем отопления и электроснабжения нескольких хвостовых вагонов. На станции Петушки пассажиров пересадили в исправные вагоны. В 23:38 поезд совершил повторную вынужденную остановку на станции Лефортово в Москве. На конечную станцию он прибыл с опозданием 2 часа 34 минуты", - пояснили в МЖД.

Там добавили, что на движение других поездов ситуация не повлияла.