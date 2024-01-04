В Запорожской области отменили сокращение комендантского часа накануне Рождества

На территории Мелитопольского и Бердянского городских округов, Приморского, Приазовского и Акимовского муниципальных районов комендантский час в канун праздника будет действовать с 22:00 до 05:00

МЕЛИТОПОЛЬ, 4 января. /ТАСС/. Власти Запорожской области приняли решение не сокращать время действия комендантского часа накануне Рождества, написал губернатор Евгений Балицкий в своем Telegram-канале.

30 декабря Балицкий сообщал, что в Запорожской области сократят комендантский час в новогоднюю ночь и в ночь Рождества. Но в связи с терактом в Белгородской области было принято решение усилить меры безопасности и комендантский час в новогоднюю ночь не сокращали.

"В этом году в рамках соблюдения мер безопасности и ввиду сохранения опасности провокаций со стороны киевской Украины принято решение не сокращать время комендантского часа накануне Рождества Христова. На территории Мелитопольского городского округа, Бердянского городского округа, Приморского муниципального района, Приазовского муниципального района, Акимовского муниципального района режим комендантского часа в канун праздника будет действовать, как обычно, с 22:00 до 05:00. На остальной территории Запорожской области - с 21:00 до 05:00", - написал он.

Балицкий отметил, что в 70 храмах области и одном монастыре будут проводиться вечерние и утренние службы. "Как я сообщал ранее, богослужения не будут проводиться только в храмах, расположенных в непосредственной близости от линии боевого соприкосновения. Сотрудники Главного управления по чрезвычайным ситуациям Запорожской области проведут профилактические мероприятия, направленные на обеспечение безопасности прихожан в церквях и храмах. Полиция проведет проверку на антитеррористическую защищенность мест массового пребывания людей. Несмотря ни на какие угрозы, жители региона будут иметь возможность отпраздновать светлый праздник Рождества Христова. Надеюсь, определенные ограничения не отразятся на праздничном настроении жителей", - добавил он.