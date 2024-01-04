В Microsoft заявили о добавлении клавиши на клавиатуре для запуска ИИ-помощника

Вице-президент и директор по маркетингу Юсуф Мехди отметил, что это позволит людям участвовать в трансформации искусственного интеллекта

НЬЮ-ЙОРК, 4 января. /ТАСС/. Корпорация Microsoft вносит изменения в клавиатуру своих компьютеров на основе операционной системы Windows 11 и добавит клавишу, запускающую ИИ-помощник Copilot собственной разработки. Об этом заявил вице-президент и директор по маркетингу Юсуф Мехди.

"Появление клавиши Copilot знаменует собой первое существенное изменение в клавиатуре ПК (персонального компьютера - прим. ТАСС) с Windows почти за три десятилетия. Мы считаем, что это позволит людям легче участвовать в трансформации ИИ", - говорится в заявлении, опубликованном на сайте компании.

Microsoft активно работает над внедрением технологий ИИ в корпоративный сектор. В июле американская корпорация объявила стоимость подписки на генеративный ИИ Copilot, который можно будет использовать для подготовки презентаций, получения подсказок при написании документов, автоматического составления отчетов об онлайн-совещаниях и для сортировки входящих электронных сообщений. Подписка обойдется в $30 в месяц. Сейчас ИИ-помощник проходит стадию тестирования, ранний доступ уже получили компании General Motors и Goodyear.