На Южно-Уральской железной дороге восстановили движение поездов

В пресс-службе ЮУЖД ранее сообщали о задержке шести поездов

ТАСС, 4 января. Движение пассажирских поездов восстановлено на перегоне Южно-Уральской железной дороги, где ранее были задержаны шесть поездов. Об этом сообщили в пресс-службе Уральской транспортной прокуратуры.

"04.01.2024 в связи с неисправностью буксового узла колесной пары вагона грузового поезда №2807 на перегоне Кунашак - Муслюмово Южно-Уральской железной дороги - филиала ОАО "РЖД" произошла задержка в движении шесть поездов. Общее число пассажиров составило 2 827 человек. <...> Движение пассажирских поездов восстановлено в 17 часов 43 минуты местного времени", - говорится в сообщении.

Организован оперативный штаб Южно-Уральской железной дороги, налажено взаимодействие с ответственными подразделениями Свердловской железной дороги. Транспортной прокуратурой на станции Челябинск-Главный организована работа мобильной приемной, пассажирам предоставлено питание.