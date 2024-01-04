В Словакии отмечают 90-летие экс-президента республики Рудольфа Шустера

Поздравление юбиляру направили действующие руководители республики и зарубежные политики, сообщило Словацкое телевидение

БРАТИСЛАВА, 4 января. /ТАСС/. Бывший президент Словакии Рудольф Шустер отмечает в четверг свое 90-летие. Поздравление юбиляру направили действующие руководители республики и многие зарубежные политики, сообщило Словацкое телевидение.

Шустер стал вторым в истории Словацкой Республики президентом и первым главой государства, избранным в ходе прямых и всеобщих выборов. Он возглавлял страну с 15 июня 1999 года по 15 июня 2004 года. Находясь в большой политике, юбиляр последовательно выступал за развитие дружеских отношений с Россией.

Шустер прославился как дипломат, путешественник по наименее изученным районам планеты, сценарист и режиссер рассказывающих о них документальных фильмов, коллекционер и литератор. Экс-президент увлекается историей. Он написал более 30 книг.