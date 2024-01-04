В Ярославле из-за мороза отменили массовые уличные мероприятия

По информации ГУ МЧС, 5 января в регионе ожидается до минус 27-32 градусов

ТАСС, 4 января. Власти Ярославля отменили на 5 января в городе все культурно-массовые мероприятия из-за сильных морозов до 27-32 градусов. Об этом сообщается в Telegram-канале мэрии.

"В связи с погодными условиями решено отменить все уличные культурно-массовые мероприятия в городе Ярославле 5 января. Решение принято с целью сохранения здоровья ярославцев и специалистов, принимающих участие в организации мероприятий", - говорится в сообщении.

Как сообщается на сайте ГУ МЧС по Ярославской области, 5 января в регионе ожидаются ночью морозы до 27-32 градусов, днем синоптики прогнозируют до 21-26 градусов мороза, на дорогах местами гололедица, ветер 2-7 м/с. "Главное Управление МЧС России по Ярославской области в период морозной погоды просит жителей по возможности ограничить пребывание на открытом воздухе, одеваться в соответствии с температурным режимом, чтобы избежать переохлаждения", - говорится в сообщении мэрии Ярославля.