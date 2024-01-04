AFP: Ален Делон осудил своего сына за разглашение в СМИ подробностей о личной жизни актера

Он намерен подать на него жалобу

ПАРИЖ, 4 января. /ТАСС/. Актер Ален Делон намерен подать жалобу на своего сына Антони из-за разглашения в интервью журналу Paris Match подробностей относительно личной жизни и состояния здоровья артиста. Об этом сообщило Agence France-Presse со ссылкой на адвоката актера Кристофа Айела.

По данным агентства, актер "крайне шокирован выступлениями своего сына в СМИ, он осудил комментарии, направленные на то, чтобы навредить ему и его дочери".

В интервью, опубликованном в среду, Антони Делон заявил, что его отец испытывает серьезные проблемы со здоровьем, а также сообщил, что подал жалобу на свою сестру Анушку, обвинив ее в том, что она скрыла от него данные о когнитивных нарушениях у артиста.

Ален Делон в 2017 году объявил о завершении карьеры в кино. Актер, перенесший инсульт летом 2019 года, снялся более чем в 90 фильмах. Он прославился своей работой в картинах "На ярком солнце", "Рокко и его братья", "Леопард", "Бассейн", а также в советско-французском фильме "Тегеран-43".

В мае 2019 года на Каннском фестивале Делон удостоился почетной "Золотой пальмовой ветви" за выдающуюся карьеру в кино.