В Литве рассматривают перевод русских школ на обучение на литовском языке

Министр образования, науки и спорта республики Гинтаутас Якштас считает, что необходимо ориентироваться на официальные языки ЕС

ВИЛЬНЮС, 4 января. /ТАСС/. Власти Литвы рассматривают возможность отказа от русского как языка обучения в школах, при этом не исключено введение преподавания на украинском. Об этом заявил в эфире радиостанции Žinių radijas министр образования, науки и спорта Гинтаутас Якштас.

"Нам следует идти по стопам соседних Латвии и Эстонии, которые не только отказываются от школ с русским языком обучения, но и от преподавания русского языка как иностранного", - сказал он.

Министр считает, что в системе образования необходимо ориентироваться на официальные языки ЕС. "Возможны двусторонние договоренности с другими странами, если они являются дружественными Литве. Например, с Украиной, чтобы обучение шло на языке этого нацменьшинства", - рассуждал Якштас.

По его словам, Министерство образования, науки и спорта планирует в течение нескольких недель подготовить предложения по переводу русских школ на обучение на литовском языке.