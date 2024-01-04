В Северодонецк в ЛНР вернулись более 30 тыс. жителей

Их число увеличилось в несколько десятков раз по сравнению с летом 2022 года, когда республику освободили от ВСУ, сообщил глава города Николай Моргунов

ЛУГАНСК, 4 января. /ТАСС/. Население Северодонецка в Луганской Народной Республике (ЛНР) после его освобождения от Вооруженных сил Украины летом 2022 года выросло в несколько десятков раз и сейчас составляет более 30 тыс. жителей. Об этом ТАСС сообщил глава города Николай Моргунов.

"Наверное самый главный показатель - это то количество жителей, которые сегодня вернулись в город. Их [число] увеличилось прям в несколько десятков раз по сравнению с тем периодом, когда город был освобожден, - более 30 тыс. проживают сегодня в Северодонецке и тенденция на увеличение продолжается", - сказал он.

Моргунов рассказал, что в городе запустили пять школ, в ближайшее время возобновят работу несколько детских садов.

Он отметил, что близость линии фронта отражается на восстановлении Северодонецка, но жизнь в городе развивается "достаточно динамично" - практически завершен ремонт Дворца культуры строителей, продолжается восстановление больниц. "Активно сегодня оживают предприниматели, которые оказывают услуги не только в сфере торговли, но и в плане бытовых услуг жителям Северодонецка", - сообщил он.

Согласно данным из открытых источников, по состоянию на 2019 год в Северодонецке проживали 103 тыс. жителей.

С начала марта 2022 года подразделения Народной милиции ЛНР вели наступление по направлению на города Северодонецк и Лисичанск, 29 мая при огневой поддержке Вооруженных сил РФ был занят плацдарм в Северодонецке, а 25 июня под полный контроль союзных сил перешла промзона северодонецкого химического комбината "Азот".