РЖД начислит баллы программы лояльности пассажирам задержанных поездов под Челябинском

Задержки составляют от 5 до 11 часов

ТАСС, 4 января. Баллы программы "РЖД бонус" предоставят в качестве компенсации пассажирам задержанных поездов, остановленных по техническим причинам на перегоне Кунашак - Муслюмово в Челябинской области. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе РЖД.

"Всем пассажирам поездов, остановленных по техническим причинам на перегоне Кунашак - Муслюмово в Челябинской области, в качестве компенсации будут начислены баллы программы лояльности "РЖД бонус". <...> Сейчас РЖД сокращают отставание от графика движения пяти поездов дальнего следования. В настоящее время задержки составляют от 5 до 11 часов", - уточнили в компании.

Работники поездных бригад также помогают пассажирам, отметили в РЖД. Питание будет предоставлено пассажирам рейсов №146 Челябинск - Санкт-Петербург (в Екатеринбурге), №331 Новый Уренгой - Уфа (в Челябинске), №346 Адлер - Нижневартовск (в Екатеринбурге и Тюмени), №332 Уфа - Новый Уренгой (в Тюмени).

"В вагонах поддерживается комфортный температурный режим. ОАО "РЖД" приносит извинения за доставленные неудобства", - добавили в компании.