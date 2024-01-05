Вильфанд сообщил, что пик холодов в Московском регионе пройден

МОСКВА, 5 января. /ТАСС/. Пик холодной погоды пришелся в Московском регионе на среду и четверг, теперь морозы начнут немного слабеть. С 5 по 8 января температура днем будет в диапазоне 14-23 градуса, рассказал ТАСС научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

Если до этого температура была ниже нормы на 17-18 градусов, то теперь аномалии составят 10-11 градусов. Самым теплым днем станет суббота, 6 января, а самым холодным - 7 января, воскресенье.

"Пик похолодания пройден, и нас ожидают небольшие изменения, но потеплением это назвать не поворачивается язык. В пятницу днем прогнозируются в Москве минус 16-18 градусов, по области - 16-21 градус. Наиболее теплым днем новогодних каникул станет суббота - в Москве [будет] минус 18-20 градусов ночью и [минус] 14-16 днем, по области - до минус 27 градусов ночью и до [минус] 18 градусов днем", - сообщил он.

Однако в Рождество морозы вновь немного окрепнут. В Москве ожидается минус 22-24 градуса ночью и 18-20 градусов днем, в Подмосковье - до минус 27 градусов ночью и до минус 23 градусов ночью.

"Если вспомнить, как давно была такая погода на Рождество, то совсем недавно - в прошлом году. Тогда морозы достигали 23,5 градусов ночью и 20 градусов днем в Москве, по области температура была еще ниже. Так что будет повторение прошлогодней погоды", - отметил метеоролог.

По данным Гидрометцентра, в понедельник, 8 января, прогнозируется минус 21-26 градусов ночью и минус 15-20 градусов днем в столичном регионе.