Эксперт считает, что плотность расселения леопардов в Приморье достигла пика

По словам директора нацпарка "Земля леопарда" Виктора Бардюка, это заставит их уходить на север и в Китай

ВЛАДИВОСТОК, 5 января. /ТАСС/. Плотность расселения дальневосточных леопардов достигла пика и заставляет зверей расселяться севернее от изначального ядра, а также уходить в Китай. Об этом ТАСС сообщил директор национального парка "Земля леопарда" Виктор Бардюк.

"В настоящее время зарегистрировано 125 взрослых леопардов, и каждый год это число растет, хотя в последние годы рост замедляется. Это происходит из-за того, что все пригодные места на юго-западе Приморья достаточно плотно заселены. В ядре ареала на территории национального парка плотность - 1,9 особи на 100 кв. км, это достаточно высокая плотность, и самцы вынуждены покидать изначальные места обитания", - сказал Бардюк.

По его словам, на пути животных на восток есть естественные преграды в виде реки Раздольной и трассы Хабаровск - Владивосток. Поэтому за редким исключением они расселяются на север. Ученые прогнозируют, что леопарды будут распространяться до озера Ханка и в Китай.

"В стратегии нашей работы значится цифра в 150 дальневосточных леопардов к 2030 году. Мы надеемся, что достигнем такой численности значительно раньше. Цифра в 150 особей позволяет минимизировать эффекты близкородственного скрещивания внутри популяции", - отметил собеседник агентства.

Дальневосточный леопард - самая редкая в мире крупная кошка и одно из самых редких животных на планете. Леопарды обитают на юго-западе Приморского края, а также на небольшом участке Китая, граничащим с Россией. Ядро популяции находится под охраной в национальном парке "Земля леопарда", созданном в 2012 году рядом с Владивостоком.