В Хабаровском крае на социальную поддержку направят почти 25 млрд рублей

Деньги пойдут на 64 меры соцподдержки

ТАСС, 5 января. Власти Хабаровского края направят почти 25 млрд рублей на социальную поддержку населения в текущем году. Об этом сообщается на сайте краевого правительства.

"В 2024 году правительство Хабаровского края продолжит работу по поддержке населения. Всего в регионе действует 64 меры социальной поддержки. На эти цели в новом году предусмотрено 24,6 млрд рублей ", - говорится в сообщении. Уточняется, что из этих средств продолжат реализацию региональных проектов "Финансовая поддержка семей при рождении детей" и "Старшее поколение" национального проекта "Демография", инициированного президентом России Владимиром Путиным.

Увеличат выплаты семьям с детьми. Им предоставляются 17 различных мер социальной поддержки. Действующие меры направлены на улучшение демографической ситуации в регионе. В этом году единовременная денежная выплата в связи с рождением первого ребенка составит почти 44 тыс. рублей, а ежемесячная денежная выплата для родившихся до 31 декабря 2022 года третьего или последующих детей составит почти 22 тыс. рублей. Всего в Хабаровском крае более 70 тыс. семей с детьми, которые получают от государства выплаты, пособия и компенсации.

Кроме того, согласно прогнозным данным, с 1 февраля планируется индексация материнского капитала на 7,5 %. Учитывая, что размер регионального капитала в связи с рождением второго ребенка составляет 30% размера федерального маткапитала, установленного на дату рождения ребенка, размер регионального меры поддержки на детей, рожденных начиная с 1 февраля, составит более 250 тыс. рублей.

Проиндексирован с 1 января и краевой материнский капитал. Рост составил 4%. Таким образом, на детей, рожденных по 31 декабря 2018 года, его величина составляет 247 789,54 рублей, а на детей, рожденных с 1 января 2019 года, - 309 736,93 рублей. Если семьи уже частично использовали средства краевого маткапитала, остаток неиспользованных средств также индексируется на 4%.

Также в этом году продолжится реализация госпомощи на основании социального контракта. На эту меру в бюджете заложено 427,6 млн рублей. Планируется заключить более 2,1 тыс. контрактов. При этом процедуру подачи заявления на получение соцконтракта упростят. Таким образом, будет достаточно заполнить одно заявление на портале госуслуг без предоставления дополнительных справок. При этом возможность обратиться лично в МФЦ или соцзащиту по месту жительства сохраняется.