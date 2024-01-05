В Приморье создадут центр адаптации к природе рожденных в неволе дальневосточных леопардов

Там будут готовить животных к выпуску

ВЛАДИВОСТОК, 5 января. /ТАСС/. Руководство ФГБУ "Земля леопарда" в Приморском крае планирует создать центр адаптации дальневосточных леопардов для подготовки рожденных в неволе животных к выпуску в естественную среду, сообщил ТАСС директор учреждения Виктор Бардюк.

"У нас есть планы по созданию центра адаптации и реабилитации леопарда на территории национального парка. Это будет несколько адаптационных вольеров, в которые мы будем перевозить леопардов из зоопарков с территории России, которые участвуют в программе размножения дальневосточного леопарда. Система выглядит так: мы помещаем котенка леопарда в центр адаптации, отучаем от человека, растим до самостоятельного возраста, тренируем охотничьи навыки и выпускаем в естественную среду", - рассказал Бардюк.

Строительство планируется начать в 2024 году, но сколько времени оно займет в учреждении не уточнили.

Бардюк отметил, что уже есть соответствующий успешный опыт. В мае прошлого года спасенный от гибели котенок леопарда Leo 260M успешно прошел реабилитацию и был выпущен в дикую природу. В специальном вольере он в течение почти года освоил навыки охоты на крупную добычу. Это был первый в истории случай, когда удалось успешно реабилитировать изъятого из природы в столь молодом возрасте леопарда.

По словам директора нацпарка, сейчас рассматривают два варианта размещения реабилитационного центра. "Если нам дадут согласование в Минприроды РФ, мы хотели бы создать его в заповеднике "Кедровая падь". Если нет, то это в районе села Овчинникова, где есть необходимая инфраструктура. Размер центра планируется в 5 га", - сказал собеседник агентства.

Дальневосточный леопард - самая редкая в мире крупная кошка и одно из самых редких животных на планете. По данным последних исследований, в России отмечено 125 взрослых особей. Они обитают на юго-западе Приморского края, а также на небольшом участке Китая, граничащим с Россией. Ядро популяции располагается под охраной в национальном парке "Земля леопарда", созданном в 2012 году рядом с Владивостоком.