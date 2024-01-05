Вильфанд считает, что горнолыжный сезон в Сочи в 2024 году будет продолжительным

По словам научного руководителя Гидрометцентра, это связано с большим количеством снега

ТАСС, 5 января. Горнолыжный сезон рано стартует в Сочи и будет продолжительнее обычного из-за большого количества снега. Об этом ТАСС рассказал научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

"В Сочи очень сильный снег наблюдался, который очень хорошо порыл склоны на горнолыжных курортах, поэтому сезон начинается гораздо раньше, чем обычно. Даже раньше середины января он редко-редко начинается, а в этом году уже стартует. Конечно, это отразится и на его продолжительности, так как выпавший снег долго будет таять", - рассказал он.

По словам Вильфанда, сейчас снег есть даже на Красной Поляне, а она находится всего лишь на высоте 540 м над уровнем моря. "Лыжная трасса заканчивается на высоте 900 м над уровнем моря. Конечно, там снега совсем достаточно", - отметил он.