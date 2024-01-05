В России почти 4 тыс. человек погибли на воде в 2023 году

По данным МЧС, примерно четверть из этого числа составляют дети, которые утонули по вине взрослых

МОСКВА, 5 января. /ТАСС/. Количество людей, погибших на водоемах России, за год немного снизилось по сравнению с данными за 2022 год, однако число все еще значительное - 3 810, сообщили ТАСС в МЧС России.

"За год на водоемах произошло свыше 4,5 тысячи происшествий, это почти на 4% меньше, чем годом ранее. За 2023 год мы видим и незначительное уменьшение количества погибших - 3 810 человек против 3 845 в 2022 году", - цитируют в пресс-службе МЧС главу ведомства Александра Куренков.

Среди погибших примерно четверть детей, которые утонули по вине взрослых. С начала года уже погибли девять человек, включая одного ребенка, еще девять человек были спасены. Всего за прошедших год спасены 1,9 тыс. человек.

Ранее пресс-служба МЧС сообщала, что по сравнению с 2022 годом количество происшествий на воде в 2023 году сократилось на 4%, гибель на воде - на 1%.