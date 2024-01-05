В Москве ожидаются снег, гололедица и до минус 17 градусов

МОСКВА, 5 января. /ТАСС/. Облачная погода, небольшой снег, гололедица и до минус 17 градусов ожидается в Москве в пятницу. Об этом сообщается на сайте Гидрометцентра России.

Днем в столице прогнозируют от минус 15 до минус 17 градусов. В ночь на субботу температура воздуха может составить до минус 17 градусов, ожидается гололедица.

В Подмосковье в пятницу температура будет колебаться в пределах от минус 15 до минус 20 градусов. В ночь на субботу столбики термометров могут опуститься до минус 20 градусов.

Ветер северо-восточный, восточный 5-10 м/с. Атмосферное давление составит около 744 мм ртутного столба.